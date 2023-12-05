للتصدي للعقوبات.. روسيا وإيران توجهان ضربة قوية للولايات المتحدة |تفاصيل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وإيران وقعتا إعلانا يساعد في التغلب على العقوبات الأمريكية.

وأضاف لافروف خلال افتتاح المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "لقد وقعنا للتو على إعلان بشأن السبل والوسائل لمواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية للإجراءات القسرية الانفرادية التي تتخذها الولايات المتحدة".

أوضح وزير الخارجية الروسي: "هذه خطوة مهمة في زيادة الجهود المنسقة التي يبذلها أعضاء المجتمع العالمي للتغلب على العقوبات غير القانونية، التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تستخدمها وحلفاؤها كبديل للدبلوماسية".

وأشار لافروف إلى أن المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني ستدور حول تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية الملحة، لافتا إلى أنه لدينا جدول أعمال واسع النطاق.