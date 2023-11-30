لافروف : منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على حافة الهاوية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجدت نفسها في خضمّ أزمة خطيرة، ومستقبلها غير واضح.

وفي خطابه أمام المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيي بمقدونيا الشمالية، أعرب لافروف عن أسفه لأنه بعد عقود من العمل، أصبحت المنظمة “الآن في حالة يرثى لها، ولا تزال آفاقها غير واضحة”.

وأشار لافروف إلى أنه بعد نهاية الحرب الباردة، كان من المفترض أن تصبح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منصة شاملة لإنشاء هيكل أمني مستدام في أوروبا وتعزيز التعاون الدولي.

وقال: “لسوء الحظ، فإن النخب السياسية الغربية، التي تنتحل لنفسها الحق في تشكيل مستقبل البشرية، اتخذت خيارا قصير النظر لصالح حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف: “لقد تحولت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأساس إلى ملحق لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. فالمنظمة – دعونا نواجه الأمر – أصبحت على حافة الهاوية. وهنا سؤال بسيط: هل من المنطقي استثمار الطاقة في إحيائها؟”.

وعلى وجه الخصوص، وصف لافروف الحملة الصارمة التي تشنها الدول الغربية لإحباط نهضة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال إنشاء مؤسسات موازية تسعى في الممارسة العملية إلى تنفير روسيا وبيلاروس، الحليف الرئيسي لموسكو.

وقال لافروف، إن “الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين دمروا فعليا أي فرصة لتعاون واسع النطاق بين الشرق والغرب من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب الصراع الأوكراني”.