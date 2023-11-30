أول تعليق من روسيا على برنامج التعاون الجديد بين حلف الناتو وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا لا تحبذ برنامج التعاون الجديد بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوكرانيا الذي يتسم بطبيعته الاستفزازية.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: "من الواضح تماما أن حلف الناتو يعتزم مواصلة التفاعل مع أوكرانيا. نعم، هذا ما لا يعجبنا وهذا ما نعتبره تصرفات الناتو الاستفزازية للغاية فيما يتعلق بمخاوفنا بشأن الأمن".

وأشار بيسكوف إلى أن الوثيقة الموقعة "لا تحتوي على أحكام جديدة وهذا ليس برنامج التعاون الأول".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بعد اجتماع وزراء خارجية مجلس الناتو وأوكرانيا في 29 نوفمبر، إن الناتو وكييف اعتمدا برنامج تعاون للعام المقبل يشمل أمن الطاقة وتدريب الجيش الأوكراني.

وتم توزيع بيان مقتضب بعد الاجتماع، يتضمن مجالات التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي في المستقبل، ولكن لم يتبع ذلك أي قرارات عملية بشأن المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا.