سياحة النواب تطالب بتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الغرف السياحية

قدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، روشتة برلمانية لتطوير السياحة فى مصر خصوصا بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.

وأكدت “علي” فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها على مستوى العالم تجعلها وجهة حقيقية لجميع الأسواق الأوروبية، إلا أننا يجب أن نتعامل بمزيد من الواقعية والعمل على أرض الواقع حتى نستطيع تحقيق أي أهداف مرجوة، لافتة الى أن القطاع السياحي فى الوقت الحالي يواجه الكثير من التحديات والعقبات وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية الطاحنة والحروب.

تعزيز بيئة الاستثمار فى مصر

وشددت رئيس سياحة النواب على أهمية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض و تقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.

وأشارت رئيس سياحة النواب الى أهمية العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، وتطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.

وأكدت على ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.