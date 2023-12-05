أمطار غزيرة وسيول تضرب مرسى علم

شهدت مدينة مرسى علم تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، حيث حيث أعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ.

وتبين أن أمطار شديدة وسيول ضربت مدينة مرسى علم وجارى إزالة الإطماء من الطريق .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومناطق من القاهرة الكبرى.

من جانبها أصدرت محافظة البحر الأحمر بيانا حذرت فيه قائدي المركبات المسافرين على الطرق الخارجية جنوب المحافظة بتوخي الحذر أثناء القيادة اليوم.