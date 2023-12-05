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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات الزراعة بالجامعات.. إنتاج مئات الأطنان من الموالح والتمر بأسعار تنافسية

جانب من الصوب
جانب من الصوب

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية حولت الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعلية، مضيفا أنهم يسعون لمضاعفة المساحات المنزرعة، مؤكدا علي دور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء وهذا للمساعدة فى التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية فى هذا الشأن.
 

وأضاف لـ صدى البلد، أن الكلية أدخلت طرق حديثة فى الزراعة باستخدام طرق الزراعة الذكية والرى الذكى.
 

وأوضح أن كلية الزراعة تحاول أن تتواكب مع المتغيرات العالمية فى أنظمة الزراعة المختلفة ، ومن هنا تأتى أهمية الزراعة فى الصوب المحمية الذكية.
 

وأردف أحمد جلال أنه يتم استخدام أحدث النظم في الزراعة وكافة طرق الري الحديثة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوض المياة تبلغ مساحته 6000 متر مكعب لاستغلاله في الثروة السمكية وهو يعد من أول أحواض الاستزراع  السمكي  بالمناطق الصحراوية، مؤكدا أنه تم بذل مجهود كبير لاسترداد المزرعتين من واضعي اليد.
 

وأشار عميد زراعة عين شمس إلى أن الكلية لديها 3 مزراع في الدلتا القديمة 192 فدان ارضى زراعية بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني ومزرعة إنتاج الدواجن ومزراعة 25 فدان بقرية محمد عبد الوهاب محافظة البحيرة.

ولفت إلى أن الكلية لديها مزرعة 45 فدان بقرية الإمام مالك طريق مصر الاسكندرية: “قمنا بزرع  6800 شجرة عمر سنة ونص وسوف نجني ثمرها خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى مزرعة سمكية في مزرعة الإمام مالك بطاقة إنتاجية حوالى 12 طن سمك بلطى كل 6 شهور”.

وتابع جلال، أن الإنتاجية السنوية للموالح من 300 إلى 400 طن موالح سنويا يتم تصديرها.

 

وفي ذات السياق قال الدكتور ايمن كساب عميد كلية زراعة جامعة جنوب الوادى، إن الكلية بصدد إنشاء مبنى جديد يُقام على مساحة 5600 متر مسطح، ويضم وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية ومكاتب إدارية و18 قاعة دراسية و10 معامل.

وأضاف أن الكلية لديها مزرعة 100 فدان مقسمه على مزرعتي إنتاج حيواني من قطاعين.
وأشار إلى أنه جار إنشاء مزرعة دواجن تستوعب 10 آلاف دجاجة سوف تدخل الخدمة قريبا 3 شهور.

وأشار عميد كلية زراعة جامعة جنوب الوادي، إلى أن الكلية لديها 2.5 نخلة متنوعة بالإضاقة إلى زراعة القمح والمانج وغيره من الزراعات المختلفة.

وتابع أن الكلية تنظم العديد من القوافل التي تؤدى خدماتها المتنوعة مستهدفة تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، وتحسين مؤشرات الخدمات  بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الجامعة ومعاونيهم في مختلف التخصصات وتضمن القافلة بحث آفاق التطوير للنشاط الزراعي وأهم المحاصيل الموجودة وسبل تنميتها.

قال الدكتور محمد بهي عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن الكلية تعتبر من أهم الكليات التي تخدم البحث العلمي والمجال الزراعي والمجتمع السكندري بالعديد من المشروعات البحثية والبرامج المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج محاصيل ودواجن ولحوم مميزة لخدمة المجتمع السكندري وبأسعار مخفضة.

وأوضح عميد زراعة بجامعة الإسكندرية، أن هناك أقساما ووحدات داخل كلية الزراعة لخدمة المجتمع السكندري منها وحدة الأعلاف والتسمين وهي تم إنشائها عام 1981 تهدف إلى تقديم خدمة مميزة للمجتمع السكندري من ذبح وتجهيز الذبائح لمنطقة الإسكندرية وإنتاج العجول والأبقار والجاموس وأضاحي العيد كما يوجد حدة مجزر إلي لتقديم خدمات الذبح وتدريب الطلاب الكلية وعنابر لإيواء الحيوانات الحية.  

كما يوجد وحدة تشغيل الألبان اللحوم وهي وحدة إنتاجية تهدف إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتدريب كوادر فنية متخصصة على إنشاء مشاريع إنتاج الألبان واللحوم بمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى وحدة إنتاج الدواجن والأعلاف التي بدأت عام 2001 تهدف إلى تنمية الإنتاج الحيواني والتدريب على مشروعات إنتاج الدواجن بمعايير الجودة العالمية والمساهدمة في خدمة المجتمع وتطوير قطاع الإنتاج الداجني.

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