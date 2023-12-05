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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب استمرار انخفاض سرعة الرياح.. تأجيل سباقين في بطولة إفريقيا للشراع

صدى البلد

قررت لجنة المسابقات ولجنة الحكام المشرفة على بطولة أفريقيا للشراع المقامة في منتجع بالم رويال بسوما باي بالغردقة إقامة منافسات ILCA رجال وسيدات فقط في منافسات اليوم الثالث للبطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتأجيل منافسات فورملا كايت iQFOiL وذلك بسبب إنخافض سرعة الرياح. 


وعاينت لجنة المسابقات والحكام سرعة الرياح قبل انطلاق منافسات اليوم الثالث التي أقيمت اليوم وتم تأجيل منافسات فورملا كايت التي شهدت إقامة ثمانية جولات في اليومين الماضيين ، وتأجيل منافسات iQFOiL التي شهدت إقامة سبع جولات في اليومين الماضيين على أن يتم إستئناف الجولات المتبقية غدا بناء على تحديد سرعة الرياح. 


واعتمدت لجنة المسابقات والحكام إقامة منافسات ILCA التي شهدت إقامة جولتين اليوم ليصبح عدد الجولات المقامة في هذا الطراز ست جولات ، حيث تقام منافسات الشراع على عدة جولات وفي نهاية الجولات يتم تحديد الترتيب النهائي والفائز بلقب بطولة أفريقيا والمتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 


وتنص لوائح البطولة على أن يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس أصحاب المركزين الأول والثاني في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال بحد أقصى ممثل لكل دولة في كل سباق ، بينما يتأهل صاحب المركز الأول فقط في منافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات.


واستمرت المنافسة في سباقات ILCA رجال وسيدات بين مصر والجزائر وتونس ومعهم موزمبيق وأنجولا رغم الصعوبات التي تواجه المشاركين بسبب انخافض سرعة الرياح اليوم والذي تواصل لليوم الثاني على التوالي. 


وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبدالله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.

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