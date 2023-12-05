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رئيس التحرير
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برلمان

خلال مؤتمر حزب “المصريين”..

تيسير مطر: نقف قلبًا وقالبًا مع الرئيس السيسي من أجل مصر

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

ثمن النائب تيسير مطر، عضو مجلس النواب ورئيس حزب “إرادة جيل”، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، الجهود المبذولة من الدولة المصرية في التواصل مع جميع القوى الإقليمية والعالمية من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تخوض ملحمة وطنية إنسانية إلى جانب دورها السياسي، فهي الوحيدة التي تقود حملة المساعدات لأشقائنا في غزة.

ووجه النائب تيسير مطر، خلال المؤتمر الوطني الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بمدينة الغردقة، والذي ينظمه حزب "المصريين" برئاسة المستشار حسين أبو العطا، وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية، تحية إجلال وشكر وتقدير للقيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي على موقفها التاريخي من التهجير القسري للفلسطينيين، موضحًا أن دعم المرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر لا بد منه، نظرا لما قدمه الرئيس من تضحيات كبيرة جدا، فضلا عن مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الدولة المصرية في وقت قياسي أشاد بها العالم أجمع.

وأوضح الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أننا نثق ثقة عمياء في الرئيس السيسي لأننا عهدناه صادقا مخلصا لوطنه، عندما انحاز للإرادة الشعبية في 30 يونيو، وانحاز للشعب وقضى على قوى الشر والضلال، وقضى على جماعة الإخوان الإرهابية، كما قضى على الإرهاب وحافظ على الأمن القومي المصري، وصانه بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في بناء جمهورية جديدة قوامها الدستور والقانون وبناء الإنسان المصري، ويكفي كم المشروعات القومية والتنموية التي نفذها الرئيس السيسي والمبادرات التي تكفل للإنسان والمواطن المصري حياة آدمية وأهمها مبادرة حياة كريمة، وما تحقق من إنجازات في تطوير البنية التحتية وملف الصحة والطرق وغيرها، ولذلك نؤيده وندعمه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ودعا الشعب المصري إلى الالتفاف والاصطفاف حول وطنه والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، مؤكدا أن المشاركة مسئولية وواجب وطني.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نفذ ولا يزال كما من المشروعات القومية والتنموية، وأخذ على عاتقه المسئولية كاملة وحقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات تتطلب عصور لتحقيقها تحققت في سنوات.

ونوه بأن الإنجازات في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وفي المحافظات جميعها جعلت الرئيس السيسي يحظى بتأييد وشعبية كبيرة، لاستكمال خريطة الطريق ومسيرة البناء والتنمية.

وأكد أن تزكية الرئيس السيسي شرف ما بعده شرف، لأننا نزكي إنسان حريص على الدولة المصرية ويعمل من أجلها ولصالح شعبها، وسيستكمل المشوار في بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن مصر ستظل شامخة ومرفوعة الرأس رغم أنف الحاقدين وأهل الشر، وذلك بفضل جهود شرطة مصر العظيمة، والقوات المسلحة الباسلة، اللذان يقدمان الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وهيبة مصرنا الغالية، مثمنًا دور القوات المسلحة والشرطة في اقتلاع جذور الإرهاب الأسود الغاشم، والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن الشرفاء.

جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الجماهيري الكبير والحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بمدينة الغردقة، والذي ينظمه حزب "المصريين" برئاسة المستشار حسين أبو العطا، بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين الأبرار.

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