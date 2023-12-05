تحذير شديد اللهجة من حماس بشأن مخططات تهجير سكان غزة خارج أرضهم

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إنه لا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن "الاحتلال لن يفلح في اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا رغم كل المجازر”.

وتابع قائلا: "نحذر من كل مخططات تهجير أهلنا في قطاع غزة”.

ومنذ قليل، قال حمدان، إن المسجد الأقصى موقع إسلامي خالص لن يكون للجماعات الإسرائيلية المتطرفة حق فيه.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن "الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح”.

وتابع قائلا: "العدو لا يزال يواصل قصفه بدعم أمريكي وقح وتخاذل دولي لليوم الـ60 على التوالي”.

وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن "مجازر الاحتلال المروعة في حق المدنيين العزل تكشف سلوكه الانتقامي بسبب حجم الخسائر”.