FBI: ارتفاع غير مسبوق للتهديدات ضد الولايات المتحدة منذ هجوم طوفان الأقصى

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" كريستوفر راي، اليوم الثلاثاء، إن المكتب يعمل على مدار الساعة لتحديد وإحباط الهجمات المحتملة في الولايات المتحدة من قبل أفراد مستوحاة من هجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وأضاف راي في جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بـ مجلس الشيوخ الأمريكي: "بالنظر إلى الدعوات المستمرة لشن هجمات من قبل منظمات إرهابية أجنبية منذ 7 أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نعمل على مدار الساعة لتحديد وتعطيل الهجمات المحتملة، من قبل تلك المستوحاة من هجوم حماس في إسرائيل".

وتابع راي: "لا توجد حاليا أي معلومات تشير إلى أن حماس لديها النية أو القدرة على تنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة، على الرغم من أننا لا نستطيع، ولا نستبعد، هذا الاحتمال.

كما حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من زيادة جرائم الكراهية، بما في ذلك الاتجاه المثير للقلق المتمثل في زيادة التهديدات المعادية للسامية في الأشهر التي تلت 7 أكتوبر.

وأضاف راي أنه منذ 7 أكتوبر، "أعتقد أننا فتحنا تحقيقات إضافية في جرائم الكراهية بنسبة 60%"، لافتا إلى أنه لم ير قط خلال حياته المهنية الممتدة لعقود من الزمن أن العديد من التهديدات ضد الولايات المتحدة كانت مرتفعة كما هي الآن.

وتابع: "في حين أنه ربما كانت هناك أوقات على مر السنين حيث كان من الممكن أن تكون التهديدات الفردية أعلى، هنا أو هناك، إلا أنني لم أر قط وقتًا حيث تكون جميع التهديدات - أو الكثير من التهديدات في نفس الوقت بالضبط".

وأشار إلى أن هذا ما يجعل البيئة التي نعيشها الآن مشحونة للغاية، لافتا إلى أن هذا هو السبب وراء ضرورة مواصلة تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي.