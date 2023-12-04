عضو بحركة حماس: الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في عدوانها على غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، اليوم الاثنين، إن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة مساء أمس والتي تحاول تبرئة الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه المباشر والمتعمد للمدنيين العزل والمستشفيات في قطاع غزة واستمرارها في إعطاء الاحتلال الصهيوني الغطاء لسلوكه النازي وجرائمه بحق شعبنا في قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق العائلات والأسر الفلسطينية؛ تثبت مجدداً مشاركتها المباشرة في المعركة الدموية ضد شعبنا.

وأضاف بدران في تصريح صحفي، أن استمرار الولايات المتحدة بسياساتها الحالية في توفير الغطاء السياسي والإعلامي والدعم العسكري المفتوح بالقنابل الثقيلة والمحرمة دولياً لا تعادي شعبنا الفلسطيني وحده، بل تعادي شعوب منطقتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم.

وتابع بدران: "نحمل الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن المسؤولية الكاملة عبر الضوء الأخضر الذي منحته للاحتلال الصهيوني الإرهابي لارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة".

وعلى جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة.

وقالت: " لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

وأضافت: "من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة".

وتابعت: " رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، و نعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتحدثنا مع إسرائيل عن ذلك لمحاولة خفض عدد الضحايا".