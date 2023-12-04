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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: نتواصل مع مصر وقطر للضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، في البيت الأبيض بشأن الإعلان عن آخر التطورات في قطاع غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة مستمرة في بذل كل ما بوسعها من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة.

أشار سوليفان إلى أننا نتواصل مع مصر وقطر من أجل الضغط على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لإطلاق سراح جميع الأسرى الذين لديها.

كما لفت مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن حماس ترفض إطلاق سراح المدنيات الأسرى لديها وهو ما أدى لانهيار الهدنة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط أيضا من  أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعلى جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة.

وقالت: " لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

وأضافت: "من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة".

وتابعت: " رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، و نعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتحدثنا مع إسرائيل عن ذلك لمحاولة خفض عدد الضحايا".

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