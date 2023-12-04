هل تشن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد الحوثيين؟.. البنتاجون ترد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وفقا لوكالة رويترز، إن موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون في المنطقة قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية بنهاية المطاف.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".

وفي وقت سابق، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، بيانا؛ تعليقا على استهداف مليشيات الحوثي 3 سفن تجارية تابعة لـ 14 دولة بـ 4 هجمات منفصلة في المياة الدولية في البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني استجابت لنداءات الاستغاثة وقدمت المساعدة لهذه السفن.

وعلى جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

وأوضح البنتاجون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، الأحد، في البحر الأحمر؛ مما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس.