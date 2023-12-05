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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يستعرض جهود الدولة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة

استعرض محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم /الثلاثاء/ جهود الدولة المصرية لتمكين شرم الشيخ من مواجهة الكوارث وإجراءات تحويلها الي مدينة خضراء، وذلك بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والمعنيين والمختصين من وزارة البيئة المصرية.


وأشار محافظ جنوب سيناء -خلال خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "كوب 28" بدبي- إلى أن التجربة شملت ثلاث محاور رئيسية هي "التخلص من استخدام أكياس البلاستيك، وتوفير شواطئ خالية من أي ملوثات، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة.


وأوضح أنه جرى دعم عملية تحويل فنادق شرم الشيخ الفنادق إلى خضراء صديقة للبيئة، وحصل عدد من الفنادق علي النجمة الخضراء بالتعاون مع وزارة السياحة في اطار تحويل جميع فنادق المدينة إلى فنادق صديقة للبيئة والتي تعمل بالكامل علي استخدام الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات واستعمال أكياس الكرتون بدلا من البلاستيك وزيادة المساحات الخضراء بها.


وأكد أنه تم تغيير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ من أجل الترويج السياحي بمطار شرم الشيخ الدولي ، سيارات الأجرة، عربات الشحن، الشوارع والميادين، ولافتات المحال التجارية، والمراكب والميناء البحري، وجميع الأماكن الحيوية والسياحية.


وفي اطار جهود الدولة لتمكين شرم الشيخ من مواجهة الكوارث، أشار المحافظ إلى إنشاء مركز قيادة وتحكم نظام إنذار لتأمين المدينة والحافلات السياحية الهدف منه تأمين المدينة والطرق الداخلية وأيضا الطرق الرئيسية من خلال تركيب الكاميرات البانورامية والأمنية والحرارية بعيدة المدى لفرض السيطرة الأمنية وتأمين خطوط سير الحافلات السياحية والسائحين، وكذا إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ وتوفير المعلومات الدقيقة لمتخذي القرار ودعم خطط التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة مؤمنة بالكامل.
 

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