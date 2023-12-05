وزارة الشباب والرياضة تدعم الاتحاد المصري لتنس الطاولة ونادي بورسعيد الرياضي

وافق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعم الاتحاد المصري لتنس الطاولة، نظير مشاركته في بطولة العالم للناشئين بسلوفينيا، في إطار دعم الوزارة لسفر البعثات الرياضية الخارجية، في المنافسات العالمية والقارية.



وأكد وزير الشباب والرياضة -وفق بيان اليوم الثلاثاء- حرصه الدائم متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.



كما وافق وزير الشباب والرياضة علي صرف دعم إضافي لنادي بورسعيد الرياضي، للصرف علي النشاط الرياضي، في إطار دعم النشاط الرياضي بالأندية الرياضية والجماهيرية، وتذليل كافة العقبات أمام الهيئات الرياضية.