لاعب الزمالك السابق: زعلوك قادر على قيادة هجوم الأهلي

قال محمد عبد الواحد لاعب نادي الزمالك السابق، إن محمد زعلوك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشاب يستطيع قيادة هجوم المارد الأحمر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عبد الواحد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "محمد زعلوك مهاجم مميز يستطيع أن يقود هجوم النادي الاهلي ولكن بعد سنوات من الخبرات، مع الفريق ولابد أن يشارك كثيرا حتي يكون جدير باللعب فى النادي الأهلي.

وأردف: “زعلوك لاعب جيد فى ضربات الرأس والتحركات ويستطيع أن يقدم الإضافة للنادي الأهلي”.

وأكمل: “أري أن النادي الأهلي يحتاج لظهير أيسر بديل لـ علي معلول من أجل تعويض لاعب بحجم التونسي معلول، وكريم الدبيس لاعب رائع ولكن مازال يحتاج لسنوات”.