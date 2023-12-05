عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: زعلوك قادر على قيادة هجوم الأهلي

محمد زعلوك
محمد زعلوك

قال محمد عبد الواحد لاعب نادي الزمالك السابق، إن محمد زعلوك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشاب يستطيع قيادة هجوم المارد الأحمر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عبد الواحد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "محمد زعلوك مهاجم مميز يستطيع أن يقود هجوم النادي الاهلي ولكن بعد سنوات من الخبرات، مع الفريق ولابد أن يشارك كثيرا حتي يكون جدير باللعب فى النادي الأهلي.

وأردف: “زعلوك لاعب جيد فى ضربات الرأس والتحركات ويستطيع أن يقدم الإضافة للنادي الأهلي”.

وأكمل: “أري أن النادي الأهلي يحتاج لظهير أيسر بديل لـ علي معلول من أجل تعويض لاعب بحجم التونسي معلول، وكريم الدبيس لاعب رائع ولكن مازال يحتاج لسنوات”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

بيان عاجل من حماس بشأن عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى

انقطاع الإنترنت الأرضي.. فودافون توجه رسالة لعملائها

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

ترشيحاتنا

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من الإعلاميين

المصرية للاتصالات تعد باستعادة الخدمة.. تعرف على موعد رجوع الإنترنت

جوانب فنية ومحاضرة لكولر.. كواليس تدريبات الأهلي استعدادا لشباب بلوزداد

محادثات حازمة.. قلق بالغ في البيت الأبيض بسبب الهجوم الإسرائيلي بجنوب غزة

غزة والاتفاق النووي.. الخارجية الروسية تعلن تفاصيل لقاء لافروف وعبداللهيان في موسكو

بعد الإشادة الدولية.. طريقة الحصول على تيسيرات المشروعات الصغيرة بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

نظام غذائي لإعادة إنبات الشعر وعلاج التساقط

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الرجفان الأذيني.. ومن الأكثر عرضة له

أمريكا.. رجل ينهي حياة 4 من أفراد أسرته..ماذا فعلت به شرطة نيويورك؟

فيديو

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ