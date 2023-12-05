عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثانية لمصر.. سامح علاء يحصد جائزة التطوير من سوق البحر الأحمر السينمائي

صدى البلد

حصل فيلم "WHEN I CLOSE MY EYES I SEE YOUR EYES" للمخرج سامح علاء والمنتج مارك لطفي، على جائزة تطوير سوق البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة.

جائزة الفيلم تعد الثانية لمصر على التواصل بعد أن حصد المخرج مراد مصطفى والمنتجة سوسن يوسف على منحه تطوير فيلمهم الجديد "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" الذي تدور أحداثه حول بنت صومالية، عمرها  20 سنة، تعمل فى الرعاية الصحية بمصر، ويتتبع الفيلم رحلتها فى عملها وتحركها من بيت لبيت لتقديم المساعدة للمرضى.

كان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد أعلن عن أسماء الضيوف المتميزين الذين سيُشاركون ضمن الجلسات الحوارية في الدورة الثالثة من المهرجان، وعلى مدار الأيام العشر من العروض والحفلات، وإلى جانب اللِجان ومراسم تقديم الجوائز التي تستمر من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، سيتم عقد سلسلة من البرامج التي تضم مجموعة ملهمة ومتنوعة من النجوم السينمائيين العالميين، مع مخرجين وممثلين وممارسين حائزين على جوائز. وستقام البرامج في ڤوكس سينما، وسينما السوق، وقاعة مؤتمرات السوق.

وانضم نخبة من مواهب الصناعة إلى سلسلة من الجلسات الحوارية في وقت سابق حيثُ شاركوا حوارات شيقة حول أفكارهم وأسلوب عملهم، ونقاشات ملهمة تتناول قصصهم وما يُحرك شغفهم. بما فيهم: الممثل والمنتج ويل سميث من أعماله فيلمّي "فتيان أشقياء للأبد" و"الملك ريتشارد"، وياسمين صبري من أعمالها فيلم "البعبع"، والإخوة قدس، من أعمالهما فيلم "أحلام العصر"، وأمينة خليل، من أعمالها مسلسل "جراند أوتيل"، وظافر العابدين، من أعماله فيلم "أطفال الرجال".


وتتضمن فعاليات الجلسات الحوارية القادمة نخبة من المواهب من بينهم: كوثر بن هنية من أعمالها فيلم "بنات ألفة"، و هالي بيري، من أعمالها فيلم "كرة الوحش"، وأندرو غارفيلد، إلى جانب رئيس لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام باز لورمان، وجوينيث بالترو، من أعمالها فيلم "شكسبير عاشقًا"، وكاترينا كايف، من أعمالها فيلم "زينداجي نا ميليجي دوبارا".

البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي الدولي المخرج سامح علاء المخرج مراد مصطفى ظافر العابدين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

رجعت ببعض المناطق.. عودة خدمات الإنترنت بشكل كامل خلال ساعات

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

موضوعات متعلقة

مسيرة 4 عقود.. ندوة للنجم العالمي نيكولاس كيدج بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

في مهرجان البحر الأحمر.. ظافر العابدين يتحدث عن تجربته الثانية في الإخراج

صبغة عالمية.. مهرجان البحر الأحمر يعلن أسماء ضيوف دورته الثالثة

نجمات فيلم بنات ألفة على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

أبو بكر شوقي: سعيد بعرض فيلم هجان للجمهور السعودي

هجان وبنات ألفة.. أبرز عروض مهرجان البحر الأحمر السينمائي

درة بوشوشة: "ما وراء الجبل" يعيد الاهتمام بقضايا الرجل للواجهة

ندوة لأمينة خليل للحديث عن مشوارها الفني بمهرجان البحر الأحمر

ترشيحاتنا

مباراة ماراثونية.. سيراميكا كليوباترا يقسو على إنبي برباعية مقابل هدفين

الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود| فيديو

عاجل.. المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمات الانترنت بشكل كامل وتعويض للعملاء

من مصر.. الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إلى غزة بـ21 مليون دولار

الجمعة.. تبدأ فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024

بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بيعت المومياوات قديما بالشوارع للأجانب.. تفاصيل تاريخية حول صورة مثيرة للجدل

يحيى الفخراني وبوسي في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور| صور

بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ