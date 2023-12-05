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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموافقة على تنفيذ مشروع الملاعب المفتوحة بمحافظات الجيزة والبحيرة وبورسعيد

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الموافقة علي تنفيذ مشروع الملاعب المفتوحة بمحافظات الجيزة والبحيرة وبورسعيد، في ضوء تقديم الدعم وتطوير الارتقاء بعدد من المنشآت الرياضية مع اهتمام الدولة بتنمية قطاع الشباب والرياضة، والتي تشمل الأندية ومراكز الشباب بمختلف المحافظات، ضمن خطة الوزارة الإستثمارية.

 

حيث تم التوافق علي تنفيذ عدد (2) ملعب قانوني نجيل صناعي بنادي المريخ الرياضي، وملعب أكلريك بنادي بورسعيد، وفي البحيرة: تنفيذ عدد (10) ملاعب مفتوحة بالجيزة، وتنفيذ ملعب قانوني نجيل صناعي بنادي الصيد، وملعب قانوني نجيل صناعي بنادي وادي النطرون، وأخر نجيل طبيعي بنادي غرب النوبارية، ومع اتخاذ مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المذكورة بإتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة نحو الطرح بمناقصة علنية، وإسنادها طبقًا للقيمة التي يتم الترسية عليها.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن أعمال التطوير والانشاءات الجديدة التي تنفذها الوزارة في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية، تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تطوير كافة المنشآت في جميع محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية على مدي أهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب وجميع الأسر المصرية التي تستفيد من هذه المنشآت.

 

وتمت الموافقة أيضًا علي إنشاء حمام سباحة تدريبي بنادي المنصورة فرع جمصة محافظة الدقهلية، مع إتخاذ مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة كافة إجراءات الصحة والسلامة، وكذلك كافة الإجراءات الأخرى في هذا الشأن.

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