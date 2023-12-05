حسام موافي: 50% من مرضى فشل الكلى بسبب المسكنات

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، من تناول الأدوية بدون روشتة طبيب، وخاصة المسكنات، لافتا إلى أن 50% من مرضى الفشل الكلوى بسبب سوء استخدام الأدوية.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد دواء أمن كل الأدوية تخرج عن طريق الكلي، أثناء عملية تنقية الدم، فالدواء لا يخرج مع المياه بل يظل موجودا فى الكلي، وبالتالى مع التكرار تفسد الكلى ووتعطل وظيفتها".

وتابع: "كل واحد يتعب شوية يجرى على الصيدلية يأخد مسكن أو مضاد حيوى وبالتالى تفسد الكلى، هل قبل ما تأخذ الدواء عملت تحاليل وظائف كلى، هل عملت وظائف كلى قبل ما تأخذ أدوية الروماتيزم أو الضعط خاصة لأنهما يدمران الكلى، فقبل ما نأخذ قرص واحد لازم نشوف حالة الكلى هتتحمل هذا الدواء".