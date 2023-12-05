قطاع شمال الصعيد بحماة الوطن يدعو أهالي الفيوم للخروج بكثافة في الانتخابات الرئاسية

أشاد العميد محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد بحزب حماة الوطن بالجهود التي بذلتها أمانة الفيوم بالتنسيق مع القطاع لإنجاح المؤتمر الحاشد الذي عقد بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ولفيف من الأمانات المركزية وأعضاء الهيئات البرلمانية بحماة الوطن.



قال العميد محمد عمر، إن محافظة الفيوم من أكثر المحافظات التي استفادت من المبادرات الرئاسية وخطط التنمية التي بدائها الرئيس السيسي في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس قطاع شمال الصعيد بحماة الوطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بحنكته العسكرية القضاء على براثن الإرهاب وإعادة تسليح الجيش المصري ليكون درع وسيف في حماية كل شبر على أرض هذا الوطن.



ودعا رئيس قطاع شمال الصعيد أهل الفيوم الخروج بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة لنؤكد للعالم أن اختيارنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كان عن اقتناع لما قدمه من إنجازات وما سيقدمه لمصر خلال المرحلة القادمة.