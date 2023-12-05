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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: تصدير 400 طن موالح سنويا ونسعى لإضافة مساحات خضراء

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية حولت الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعلية، مضيفا أنهم يسعون لمضاعفة المساحات المنزرعة، مؤكدا علي دور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء وهذا للمساعدة فى التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية فى هذا الشأن.
 
 

وأضاف لـ صدى البلد، أن الكلية أدخلت طرقا حديثة فى الزراعة باستخدام طرق الزراعة الذكية والرى الذكى.
 

وأوضح أن كلية الزراعة تحاول أن تتواكب مع المتغيرات العالمية فى أنظمة الزراعة المختلفة ، ومن هنا تأتى أهمية الزراعة فى الصوب المحمية الذكية.
 

وأردف أحمد جلال أنه يتم استخدام أحدث النظم في الزراعة وكافة طرق الري الحديثة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوض المياه تبلغ مساحته 6000 متر مكعب لاستغلاله في الثروة السمكية وهو يعد من أول أحواض الاستزراع  السمكي  بالمناطق الصحراوية، مؤكدا أنه تم بذل مجهود كبير لاسترداد المزرعتين من واضعي اليد.
 

وأشار عميد زراعة عين شمس إلى أن الكلية لديها 3 مزارع في الدلتا القديمة 192 فدان أرض زراعية بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني ومزرعة إنتاج الدواجن ومزرعة 25 فدانا بقرية محمد عبد الوهاب محافظة البحيرة.

 

ولفت إلى أن الكلية لديها مزرعة 45 فدانا بقرية الإمام مالك طريق مصر الإسكندرية: “قمنا بزرع  6800 شجرة عمر سنة ونص وسوف نجني ثمرها خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى مزرعة سمكية في مزرعة الإمام مالك بطاقة إنتاجية حوالى 12 طن سمك بلطى كل 6 شهور”.

وتابع جلال، أن الإنتاجية السنوية للموالح من 300 إلى 400 طن موالح سنويا يتم تصديرها.

 

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