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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجهزة كهربائية وبونات سلع غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم ، مع  عبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعى المصرى و أسامة حلمى رئيس قطاع دمياط و إيهاب الدكرورى مدير عام الائتمان و  أحمد العدوى مدير المكتب الفنى بقطاع دمياط.

حيث تناول اللقاء، مناقشة استمرار خطة التعاون بين البنك والمحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا،  كما شهدت " المحافظ " استلام أجهزة كهربائية " غسالات ،ثلاجات ،بوتجازات" مقدمة من البنك لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجًا،  وبونات لصرف سلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية  بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تصل اجمالى قيمتها نصف مليون جنيه وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الفئات المستحقة .

فيما وقد أشادت " محافظ دمياط " بجهود البنك الزراعى المصرى للمشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع و رعايته للفئات الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل هذه الأسر .

محافظ دمياط تشيد بدور الرائدات الريفيات في نشر التوعية المجتمعية

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