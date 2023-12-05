مصر نائبًا أول للعقد العربي لمحو الأمية في دورته التاسعة بمقر الألكسو بتونس

تشارك جمهورية مصر العربية بالعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015 - 2024* في دورته التاسعة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو ) بتونس؛ خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2023.

يمثل مصر بالاجتماع الدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة، وذلك بحضور د/محمد ولد اعمر- المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والوزير مفوض د/فراج العجمي مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، و د/رامي إسكندر - مدير إدارة التربية والقائم بأعمال مدير إدارة الثقافة، ولفيف من الوفود العربية يمثلون(15) دولة وكذلك عددًا من منظمات المجتمع المدني العربي.

بدأ اللقاء بترحيب من / رامي إسكندر بالحضور الكريم ومثمنًا ما يقوم به العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار من جهود للارتقاء بالمواطن العربي.

ثم تحدث وزير مفوض/ فراج العجمي عن جهود العقد العربي والتحديات التي تواجهه هذه الآونة وكيفية التغلب عليها وتكثيف الجهود من خلال الشراكة والتشبيك لتحقيق أهداف العقد والتغلب على ما يواجهه الوطن العربي من تحديات وبخاصة فيما يتعلق بالنزوح والصراعات المسلحة في بعض الأقطار العربية لإنفاذ حق التعليم ولا سيما في محو الأمية وتعليم الكبار.

ثم تحدث الدكتور حجازي إدريس مستشار معالي وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة ممثلاً لجمهورية مصر العربية كرئيس للدورة الثامنة المنقضية للعقد، والذي أكد في كلمته على الآتي:

١_ ضرورة أن تجري الجامعة العربية الترتيبات اللازمة لمد العقد حتى ٢٠٣٠ ذلك لتلبية حاجات المنطقة العربية. مع ضرورة تقييم ما تم إنجازه في فترة العقد.

٢_ تحقيق تحولات لتعزيز الجهود في المرحلة المستقبلية ليكون العقد منصة لبناء القدرات وتعزيز المعارف وتبادل التجارب وإجراء البحوث النوعية.

٣_ لابد من البحث عن مدخلات لتوسيع وتعزيز الشراكة والمشاركة العربية في المرحلة المستقبلية للعقد، وحث الدول للانضمام للعقد بقوة وجدية.

كما أعرب خلال كلمته عن ضرورة مد فترة العقد حتى 2030 لتتسق مع أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها الدول العربية، ومعاودة قراءة تعليم وتعلم الكبار على ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، كما أوصى بتقييم جاد للفترة السابقة للعقد ووضع خطة مستقبلية تؤصل لمفهوم التعلم مدى الحياة.

وأكد كون مصر هي صاحبة فكرة العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار فهي تضع كل إمكانياتها الفنية والبحثية لتحقيق أهداف العقد.

ثم تحدث محمد ولد اعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مُترحمًا على شهداء فلسطين وأكد أن التعليم هو البوابة الحقيقية لنهضة الأمة وأن محو الأمية لا يتوقف عند المفهوم التقليدي وإنما محو الأمية الحضاري هو الأهم في ضوء المتغيرات الرقمية والمعرفية التي يشهدها العالم، وأن المنظمة تضع كل إمكاناتها للارتقاء بالمواطن العربي ثقافيًا ومعرفيًا، كما أثنى سيادته على الجهود التي تبذلها الدول العربية من أجل مواطن متحرر من الأمية، كما استعرض بعض منجزات المنظمة في تعليم وتعلم الكبار البحثية مثل وصف إطار مؤهلات المتحررين من الأمية وغيرها، وفي نهاية كلمته تمنى التوفيق والنجاح للمؤتمر التاسع والقائمين عليه.

أعقب الجلسة الافتتاحية جلسة إجرائية لانتخاب رئيس العقد للدورة التاسعة الحالية وقد فاز به ممثل الجمهورية التونسية، وفازت جمهورية مصر العربية نائبًا أول للدورة التاسعة، وجمهورية العراق نائبًا ثانيًا.

وكذلك تم انتخاب لجنة الصياغة.

وقد استهلت العروض بعرض جمهورية مصر العربية لمصفوفة أهداف وأنشطة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار أعقبته قراءة ناقدة أعدتها هيئة تعليم الكبار وعرضتها الدكتورة. إيمان عبد الرحيم منسق العقد العربي.

ثم تلا ذلك عروض تجارب لنجاحات الدول العربية لتفعيل أهداف العقد العربي، ثم عروض منظمات المجتمع المدني العربي المشارك في أنشطة العقد العربي.

ثم عرض ا. د/حجازي إدريس كخبير للألكسو تقريرًا حول ( التقييم المرحلي للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 215-2024 وتصور لضبط الخطوات المستقبلية).