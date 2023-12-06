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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالله المغازي: يجب توفير فرص في القطاع الخاص للموظفين والعاملين للإدلاء بأصواتهم

الدكتور عبدالله
الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن الأنتخابات الرئاسية 2023مبنية على الرؤى والبرامج و ليس العاطفة ، مؤكداً أنه يجب توفير فرص في القطاع الخاص للموظفين والعامليين للنزول للإدلاء بأصواتهم.

عبدالله المغازي: هناك حياد إجابي لمؤسسات الدولة المصرية

 

وأضاف عبدالله المغازي خلال لقائه مع برنامج" الحياه اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك حياد إجابي لمؤسسات الدولة المصرية، في الإعلام و التليفزيون المصري.

 

وأشاد عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري بالشركة المتحدة للإعلام بسبب السماح لكافة المرشحين بعرض برامجهم الانتخابية بشكل متساوي.

https://web.facebook.com/hayahalyoum/videos/1816011195487005

 

عبدالله المغازي الانتخابات الرئاسية القطاع الخاص الاعلام البرامج

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