عبدالله المغازي: يجب توفير فرص في القطاع الخاص للموظفين والعاملين للإدلاء بأصواتهم

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن الأنتخابات الرئاسية 2023مبنية على الرؤى والبرامج و ليس العاطفة ، مؤكداً أنه يجب توفير فرص في القطاع الخاص للموظفين والعامليين للنزول للإدلاء بأصواتهم.

عبدالله المغازي: هناك حياد إجابي لمؤسسات الدولة المصرية

وأضاف عبدالله المغازي خلال لقائه مع برنامج" الحياه اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك حياد إجابي لمؤسسات الدولة المصرية، في الإعلام و التليفزيون المصري.

وأشاد عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري بالشركة المتحدة للإعلام بسبب السماح لكافة المرشحين بعرض برامجهم الانتخابية بشكل متساوي.

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