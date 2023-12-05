يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب: عاوز يسود عيشة الناس

فتح الإعلامي يوسف الحسيني النار على الإعلامي عمرو أديب، ومواقفه الازدواجية تجاه نظم الحكم المختلفة في مصر في السنوات الأخيرة، ويحاول ضرب مؤسسات الدولة في الوقت الحالي ويهاجم مؤسسات الدولة في حلقاته حلقة تلو الأخرى.

يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب

وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، إن عمرو أديب خرج في حوار تلفزيوني مع الإعلامية وفاء الكيلاني كان يمجد في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأولاده وأنه المستثنى من أي هجوم، وبعد إقامة ثورة 25 يناير، انتقل لمساندة الثورة وكان يهاجم الرئيس الراحل مبارك.

وتابع، أن عمرو أديب بعد تولي جماعة الإخوان الحكم كان يصفهم بالفصيل السياسي، وكان يقول أنها أول انتخابات ديمقراطية في مصر، وبعد إقامة الثورة عاد من جديد ليهاجمهم، "انا مش فاهم، انت عاوز إيه يا أستاذ عمرو، ولا انت مع مين".

وواصل: "عمرو أديب بيطلع يقول للناس اللي جاي سواد واللي بعده أسود منه ليه تطلع تنكد على الناس يوميا، وتوعدهم بسواد العيشة، ونشككهم بالإجراءات اللي بتحصل، لكن مطلعش أقول أن الأزمة هتزيد والدولار هيعلى، اللي حضرتك كنت بتعمله يؤدي لكارثة حقيقية بسبب إنك كثيف المشاهدة".