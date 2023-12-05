عبر الرابط.. جدول امتحانات طلاب الدراسات العليا الفصل الخريفي بآداب عين شمس

اعتمدت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الاداب جامعة عين شمس ، جدول امتحانات طلاب الدراسات العليا الفصل الخريفى ويمكن للطلاب معرفة الجدول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وبرعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الاداب، وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أ.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د نجلاء عزت رئيس قسم الحضارة الأوروبية، افتتح معرض للفنون بقسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة والذي قام بتنظيمه فريق من الأساتذة المتخصصين بالقسم والهيئة المعاونة.

وحضر الافتتاح لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ولاقي المعرض قبولا كبيرا من الطلاب، وتم تنظيم المعرض بغرض تنمية مهارات الطلاب الفنية من خلال الأنشطة التطبيقية التي ترتبط بالمقررات الدراسية. وتشمل هذه الأنشطة مواضيع مثل حضارة اليونان والرومان، والآثار الرومانية، والنقوش اليونانية، واللغة اليونانية الحديثة.

شارك الطلاب في إعداد ما يقرب من ثمانين عملا فنيا متنوعا، بدءًا من مجسمات تحاكي المعابد الأثرية الرومانية، ولوحات من الفسيفساء، ونماذج للنقوش اليونانية المختلفة، ولوحات تعبر عن اللغة اليونانية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لوحات فنية تعبر عن موضوعات حرة، تبرز قدرات بعض الطلاب في الرسم بالفحم، وكذلك مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي.

تم استخدام مجموعة متنوعة من المواد المختلفة في الأعمال الفنية، بما في ذلك الزجاج، والطين المحروق (تيراكوتا)، والكارتون، والخرز، والزلط، والخشب، والرخام، والشمع.

يعتبر المعرض فرصة رائعة لطلاب قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة لعرض إبداعاتهم ومواهبهم الفنية. وهو يسلط الضوء على تنوع المواد والتقنيات المستخدمة في الفنون التشكيلية المرتبطة بالحضارات القديمة الأوروبية.

ويعكس افتتاح المعرض التزام الكلية والقسم بتطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية في مجال حضارة اليونان والرومان ولغاتهما القديمة.