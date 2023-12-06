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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.."جامعة عين شمس تنتخب" ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس  برئاسة الدكتور. حاتم العبد ندوة بعنوان المشاركة في الانتخابات الرئاسية : تنمية الوعي الانتخابي تجاه العاملين بالجامعة" تحت شعار "جامعة عين شمس تنتخب"

 

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز وباستضافة كريمة من  الدكتورة حنان كامل متولى عميد كلية الآداب

يحاضر بالندوة الدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس ،السفير يوسف مصطفى زادة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ،الدكتور عبد الله المغازي
عضو مجلس النواب ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق

تأتى الندوة في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية الوعي السياسي للعاملين بالجامعة وحثهم على الواجب الوطني للإدلاء بأصواتهم

وذلك يوم الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ونصف ظهرا بقاعة المؤتمرات بكليه الصيدله.

 

كما ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة توعوية بعنوان
" التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع "
وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 من  ديسمبر 2023 بمدرج أ.د. هلال بكلية العلوم الساعة الواحدة ظهراً

وتستضيف الندوة د. خالد جمال رئيس قطاع المتطوعين والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة 
و د. أحمد فرغلى منسق عام محافظة القاهرة و 
د. شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة و 
العقيد / أحمد بهجت مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة

وتقام الندوة بتنسيق أ.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

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