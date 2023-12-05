عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عودته من تركيا.. حسام الغمري: لم أبايع مرشد الإخوان على الإطلاق

حسام الغمري
حسام الغمري

 قال حسام الغمري، الإعلامي العائد من تركيا، إن أصل المشكلة يتمثل في تعامل البعض في السياسة بعقلية مشجعي كرة القدم، لأن السياسية أمر معقد وتتعلق بمصائر الأمم،  مشيرًا إلى أنه لم يكون إخوانيًا، ولم يُبايع مرشد الإخوان على الإطلاق. 

حديث حول الإخوان 

وتابع "الغمري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنه لم يكن يعتقد بأن الإخوان جماعة غير وطنية على الإطلاق،  مشيرًا إلى أنه كان مختلف مع الإخوان في الفكرة والممارسة السياسية  عندما كان في أنقرة، وقام بنشر منشور على الفيس بوك  حول هذا الأمر. 

وأضاف أن الفنان محمد شومان أخبره الطبيب بضرورة تغيير صمام قلب، ورغم ذلك كانت جماعة الإخوان بإنزاله إلى التصوير لمدة عامين ، ولم  يقوم الإخوان بإجراء له العملية ، معقبًا: "محمد شومان كان حطام بني آدم" ولفت إلى أنه أرسل رسالة لمحمود حسين حول ضرورة إجراء عملية للفنان محمد شومان ، فأخبره قائلاً: "ليس لديه المال الكافي للعملية"

 وتابع انه عندما سال أيمن الباجوري ، فأخبره بأن الدعم للإخوان أولى  من الفنان محمد شومان ، لانهم يدفعون اشتراك للجماعة ، مشيرًا إلى ان جماعة الإخوان تعتبر نفسها بأنها شعب الله المختار، وتعتقد الجماعة بأنهم النطفة الأرقى. وأشار إلى أنه هدد الإخوان بنشر قصة الفنان محمد شومان على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد يوم  هاتفه  الدكتور حمزة زوبع بأن أموال عملية "شومان" تدبرت أيًا كانت التكلفة

حسام الغمري الإخوان فضائية TeN ببرنامج بالورقة والقلم نشأت الديهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

موضوعات متعلقة

يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب: عاوز يسود عيشة الناس

عاوز إيه من البلد.. يوسف الحسيني يفتح النار على عمرو أديب

يوسف الحسيني: العالم كله يثمن دور مصر في القضية الفلسطينية

التضامن: تعليمات من الرئيس السيسي بدراسة ملف الخدمة العامة من جديد

الصليب الأحمر: لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة الآن

محمود الهباش: إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطيني بالكامل

حركة فتح: الشعب الفلسطيني يعيش جحيم على الأرض ونرفض مخطط التهجير

سمير فرج: حماس ترغب في الإفراج عن كل الفلسطينيين مقابل ترك الأسرى الجنود

ترشيحاتنا

اشتعال النيران في جسد عارضة أزياء أثناء تلقيها هذا العلاج بتايلاند|ما القصة؟

بـ40 مليون جنيه.. محمود فوزي: تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل

ماتش تقيل .. ميدو يصدم جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إيهاب الكومي: مفيش مشكلة مع فيتوريا.. واعتذرت عن خبر وساطة الزمالك

حكومة حماس: 61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور

لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ