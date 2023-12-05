نشأت الديهي عن هجرة ناصف ساويرس من مصر: خير البلد دي عليك

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بلومبرج نشرت تقريرًا على أن رجل الأعمال ناصف ساويرس أغنى رجل أعمال في مصر، قام بالهجرة إلى أبو ظبي، وهذا يعطي انطباع بأن المستثمرين يهربون من مصر.

نشأت الديهي يتحدث عن ناصف ساويرس

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء،:"في حاجات ريحتها مش عجباني، أي حد يمس البلد دي هو عدوي بشكل واضح بدون ما أعرفه، عايز تقول أيه ،... لحم كتافك من خير مصر، وفلوسك عملتها من مصر ، ما تنكروش جميل مصر عليكم" وتساءل حول حقيقة هذا الخبر، فكانت الإجابة بأن ناصف ساويرس لديهم الكثير من المكاتب في الدول الإقليمية، معقبًا :"مين اللي عايز يعمل صورة سلبية عن الاقتصاد في مصر"

وأضاف أن الأشقاء في الإمارات وجهاتهم الأساسية للاستثمار مصر، وحجم الاستثمارات الامارتية في مصر ضخم للغاية ، متسائلاً: "لماذا الآن يتم إثارة مثل هذه الأنواع من الأحاديث" ولفت إلى أن هذا الخبر يُعطي انطباع بأن المستثمرين يهربون من مصر، وهذا غير صحيح ، مشيرًا إلى أن اليوم شهدت التوقيع على العديد من المشاريع في مصر بعدة مليارات من الدولارات.