عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي يدعو للرئيس السيسي: الله يستره زي ما سترنا

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض كان يهاجم مصر عند شراء الأسلحة من فرنسا أو روسيا ، وبناء قاعدة برنيس الموجودة في الجنوب على البحر الأحمر،  ولكن مؤخرًا  تفهم الكثير عن أسباب شراء الأسلحة وبناء القواعد العسكرية ، حيث تتيح هذه القاعدة وصول الطائرات المصرية إلى الاماكن المتعلقة بالأمن القومي الشامل. 

نشأت الديهي يدعو للرئيس السيسي 

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن البعض تفهم الآن سبب القيام ببناء قناة السويس الجديدة، فلولا هذه القناة لما استطاعت قناة السويس المنافسة ،  كما أن البعض تفهم الآن سبب إصرار الرئيس على التوسع في زراعة القمح  في ظل أزمة الغذاء.

 وأضاف أن مصر تتعرض لمؤامرة ، ومن لم يؤمن بأن هناك مؤامرة فهو جزء من هذه المؤامرة،  مشيرًا إلى أن الكتلة الكبرى من الشعب المصري تنظر إلى الصورة بشكل كامل وتدعو للرئيس السيسي معقبًا: "الله يبارك الرئيس السيسي ويستره زي ما سترنا ، وزي ما عمل هذا العمل العظيم "

نشأت الديهي فرنسا القواعد العسكرية السيسي بالورقة والقلم مصر قناة السويس الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي عن هجرة ناصف ساويرس من مصر: خير البلد دي عليك

يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب: عاوز يسود عيشة الناس

عاوز إيه من البلد.. يوسف الحسيني يفتح النار على عمرو أديب

يوسف الحسيني: العالم كله يثمن دور مصر في القضية الفلسطينية

التضامن: تعليمات من الرئيس السيسي بدراسة ملف الخدمة العامة من جديد

الصليب الأحمر: لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة الآن

محمود الهباش: إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطيني بالكامل

حركة فتح: الشعب الفلسطيني يعيش جحيم على الأرض ونرفض مخطط التهجير

ترشيحاتنا

اشتعال النيران في جسد عارضة أزياء أثناء تلقيها هذا العلاج بتايلاند|ما القصة؟

بـ40 مليون جنيه.. محمود فوزي: تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل

ماتش تقيل .. ميدو يصدم جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إيهاب الكومي: مفيش مشكلة مع فيتوريا.. واعتذرت عن خبر وساطة الزمالك

حكومة حماس: 61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور

لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ