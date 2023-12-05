نشأت الديهي يدعو للرئيس السيسي: الله يستره زي ما سترنا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض كان يهاجم مصر عند شراء الأسلحة من فرنسا أو روسيا ، وبناء قاعدة برنيس الموجودة في الجنوب على البحر الأحمر، ولكن مؤخرًا تفهم الكثير عن أسباب شراء الأسلحة وبناء القواعد العسكرية ، حيث تتيح هذه القاعدة وصول الطائرات المصرية إلى الاماكن المتعلقة بالأمن القومي الشامل.

نشأت الديهي يدعو للرئيس السيسي

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن البعض تفهم الآن سبب القيام ببناء قناة السويس الجديدة، فلولا هذه القناة لما استطاعت قناة السويس المنافسة ، كما أن البعض تفهم الآن سبب إصرار الرئيس على التوسع في زراعة القمح في ظل أزمة الغذاء.

وأضاف أن مصر تتعرض لمؤامرة ، ومن لم يؤمن بأن هناك مؤامرة فهو جزء من هذه المؤامرة، مشيرًا إلى أن الكتلة الكبرى من الشعب المصري تنظر إلى الصورة بشكل كامل وتدعو للرئيس السيسي معقبًا: "الله يبارك الرئيس السيسي ويستره زي ما سترنا ، وزي ما عمل هذا العمل العظيم "