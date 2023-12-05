مضادة للقلق.. الصحة الإسرائيلية تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم

قالت الدكتورة هاجر مزراحي، رئيسة القسم الطبي بـ وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن بعض الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كرهائن في غزة، حصلوا على أدوية مضادة للقلق قبل إطلاق سراحهم، وفقا لشبكة CNN.

وأضافت مزراحي أمام الصحة في الكنيست الإسرائيلي، أن بعض الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كرهائن في غزة حصلوا على أدوية مضادة للقلق قبل إطلاق سراحهم.

وأوضحت رئيسة القسم الطبي بـ وزارة الصحة الإسرائيلية: "تم إعطاؤهم حبوب كلونيكس بهدف تحسين حالتهم المزاجية".

وكلونيكس هو الاسم في إسرائيل لكلونازيبام، وهو البنزوديازيبين الذي له تأثير مهدئ، ويستخدم لعلاج النوبات وتخفيف القلق.

ولم تقدم رئيسة القسم الطبي بـ وزارة الصحة الإسرائيلية أي دليل على هذا الادعاء.