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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يكشف عن طلب حماس مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف خلال لقائه مع ممثلي أهالي الأسرى الإسرائيليين عما طالبت به حركة حماس مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو بحسب الصحيفة:  إن إسرائيل كانت مستعدة للإفراج عن المزيد الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مشيرا إلى أن من أوقف الصفقة هي الحركة.

وأضاف نتنياهو: لم نتمكن من إطلاق سراح الجميع، فالثمن الذي يريدونه ليس الأسرى، بل دولة إسرائيل بأكملها".

ومضى نتنياهو مخاطبا أهالي الأسرى: إذا كانت هناك فرصة لجلبهم جميعا دفعة واحدة - هل تعتقدون أن أحدا لن يوافق على ذلك؟".

وتابع: إننا نواجه العدو الأكثر قسوة في العالم، فأنتم أيضًا لا تريدون منا أن نكشف له ما نخطط له، لا أريد أن تعرف حماس ما سنفعله، نريد الحفاظ على الغموض. مسؤوليتنا هي إعادة الجميع، وسننفذ هذا الخيار .. سنعيد الجميع إلى منازلهم".

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