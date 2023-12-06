عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث بحركة فتح: العدوان الإسرائيلي بعد الهدنة عاد أشرس وكان متوقعا|فيديو

غزة
غزة

أكد ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، من القدس، أن هذا التطور من العدوان الإسرائيلي بعد الهدنة والذي ظهر بشكل عدواني أكثر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كان متوقعا، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر عنه مواقف يقول فيه أنه حتى لو تم تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين ستقوم إسرائيل بعد انقضاء الهدنة بقصف قطاع غزة مرة أخرى.

 المشهد السياسي الإسرائيلي لا يمكن أن يتخيل

واوضح "دلياني"، خلال حواره عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يكن هناك مفاجئة مما حدث من عدوان إسرائيل العنيف على غزة بعد نهاية الهدنة، مشددًا على أن المشهد السياسي الإسرائيلي لا يمكن أن يتخيل لا قبل الهدنة أو اثناء الهدنة أو بعدها أي يتقبل وقف كامل لإطلاق النار أو أي نوع من الحلول التي تكون بعيدًا عن الترهيب والإرهاب بالقصف للمدنيين في غزة.

وأشار إلى أن ما يحدث خلال الفترة الحالية أي عقب انتهاء الهدنة هو عملية حشد المدنيين في غزة في رقعة واحدة ومن ثم قصفهم وهو أشد وحشية وأكثر دموية من الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار المؤقت، موضحًا أن خطابات رئيس وزراء إسرائيل والمتحدث باسم الجيش بأن غزة ليس بها أبرياء هو نتائج عن خطاب ومزاج عام إسرائيلي خطير يعكس عنصرية هذا المجتمع.

 

حركة فتح القدس العدوان الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

قرار ناري من الأهلي بشأن المستبعدين من كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

عروض قطرية وإماراتية لـ «كولر» للرحيل عن تدريب الأهلي |تفاصيل

تخفيضات على تذاكر القطارات.. تعرف على الفئات المستفيدة

مفاجأة كيسنجر بحديثه الأخير قبل مماته.. مهندس السياسة الخارجية الأمريكية يتحدث عن توقعات بزوال إسرائيل "نص الحوار"

للسيدات والفتيات.. احذري هذا الفعل عند الرقية الشرعية

استئناف صاحبة قناة "أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات

أمريكا تعتزم انخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: استغل قدراتك وأصلح حياتك

فرنسا تعرض أسلحة حديثة يمتلكها الجيش المصري في معرض إيديكس 2023.. صور

فستان غادة عبد الرازق يثير ضجة على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ