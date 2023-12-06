متحدث بحركة فتح: العدوان الإسرائيلي بعد الهدنة عاد أشرس وكان متوقعا|فيديو

أكد ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، من القدس، أن هذا التطور من العدوان الإسرائيلي بعد الهدنة والذي ظهر بشكل عدواني أكثر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كان متوقعا، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر عنه مواقف يقول فيه أنه حتى لو تم تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين ستقوم إسرائيل بعد انقضاء الهدنة بقصف قطاع غزة مرة أخرى.

المشهد السياسي الإسرائيلي لا يمكن أن يتخيل

واوضح "دلياني"، خلال حواره عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يكن هناك مفاجئة مما حدث من عدوان إسرائيل العنيف على غزة بعد نهاية الهدنة، مشددًا على أن المشهد السياسي الإسرائيلي لا يمكن أن يتخيل لا قبل الهدنة أو اثناء الهدنة أو بعدها أي يتقبل وقف كامل لإطلاق النار أو أي نوع من الحلول التي تكون بعيدًا عن الترهيب والإرهاب بالقصف للمدنيين في غزة.

وأشار إلى أن ما يحدث خلال الفترة الحالية أي عقب انتهاء الهدنة هو عملية حشد المدنيين في غزة في رقعة واحدة ومن ثم قصفهم وهو أشد وحشية وأكثر دموية من الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار المؤقت، موضحًا أن خطابات رئيس وزراء إسرائيل والمتحدث باسم الجيش بأن غزة ليس بها أبرياء هو نتائج عن خطاب ومزاج عام إسرائيلي خطير يعكس عنصرية هذا المجتمع.