عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يدفع سكان غزة نحو الحدود المصرية لتنفيذ مخططه

أيمن الرقب
أيمن الرقب

وصف الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الأوضاع في غزة بعد 60 يوما من العدوان الإسرائيلي، قائلا 60 يوم من الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، بعد 60 لم يبقى مكان آمن في غزة كل غزة تدك امام مرئ ومسمع من العالم عدد النازحين تجاوز أكثر من 90% من سكان غزة تركوا منازلهم للمجهول، ويتم الدفع بهم الي الجنوب باتجاه الحدود المصرية لتنفيذ مخططه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن عدد الشهداء خلال ستين يوما بلغ 16 و480 شهيدا، وفضلا عن  من 6000 إلى 8000 موجودين تحت الأنقاض، فضلا عن تدمير البنية التحتية واستهداف المساجد والمستشفيات والمدارس .

وقال إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكي الذي أكد فيه أنه لا توجد أدلة على ارتكاب اسرائيلي جرائم حرب مستفز للغاية، فرغم الأسلحة والصواريخ التي وصلت من امريكا لاسرائيل، فالاحتلال أطلق على غزة 15 ألف صاروخ منذ 7 أكتوبر يزن الصاروخ الواحد 300 كيلو جرام متفجرات، وحتى لو لم يكن لديه دلائل الم يشاهد الجثث التي تحللت في مستشفي النصري للاطفال الخدع، وكلها رسائل للمجتمع الدولي الذي قرر أن يلبس نظارة الغشاوة لما يفعله الاحتلال.

وأشار الي أن من ضمن التصريحات المستفزة تصريح المدعي العام للجنايات الدولية كريم خان، اعتبر أن ما حدث في 7 أكتوبر وتجاهل انةما يحدث في غزة إبادة جماعية وحاول أن يرضي للاحتلال ولم يكلف نفسه بزيارة غزة ليرى ما يحدث من إبادة جماعية وهدم كافة معالم السياسية وقتل النساء والأطفال.

وتابع: هذه الحرب منذ اندلاعها غطت على كل صراعات المنطقة فلم نعد نسمع عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولا عن ما يحدث في السودان، لأن الأمر يتعلق فقط بإسرائيل والعالم الذي يدين بهذا الولاء للاحتلال عليه أن يخجل من ذاته، على بريطانيا التي أسست هذا الكيان أن تخجل.

القدس الخارجية الأمريكي الشعب الفلسطيني أمريكا السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

ترشيحاتنا

شغل حلق حوش.. يوسف الحسيني يشن هجوما حادا على عمرو أديب

سجلت 335.1 مليار جنيه.. قفزة كبيرة في إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة

السودان وسوريا واليمن وإيران.. تفاصيل محادثات ولي العهد السعودي مع أمير قطر

"إذلال الجيش الإسرائيلي".. واقعة صادمة لقائد أركان القوات في اجتماع مجلس الحرب..تفاصيل

بيان مشترك من السعودية وقطر بشأن الصراع في غزة

مفاجآت طوفان الأقصى مازالت تتفجر| القصة الكاملة لجاسوس حماس داخل جيش الاحتلال.. ضربة لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

هل كثرة أمراض السرطانات لها علاقة بتغير المناخ.. دراسة تكشف مفاجأة

لا تتغافل عنها.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ