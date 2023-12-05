أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يدفع سكان غزة نحو الحدود المصرية لتنفيذ مخططه

وصف الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الأوضاع في غزة بعد 60 يوما من العدوان الإسرائيلي، قائلا 60 يوم من الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، بعد 60 لم يبقى مكان آمن في غزة كل غزة تدك امام مرئ ومسمع من العالم عدد النازحين تجاوز أكثر من 90% من سكان غزة تركوا منازلهم للمجهول، ويتم الدفع بهم الي الجنوب باتجاه الحدود المصرية لتنفيذ مخططه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن عدد الشهداء خلال ستين يوما بلغ 16 و480 شهيدا، وفضلا عن من 6000 إلى 8000 موجودين تحت الأنقاض، فضلا عن تدمير البنية التحتية واستهداف المساجد والمستشفيات والمدارس .

وقال إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكي الذي أكد فيه أنه لا توجد أدلة على ارتكاب اسرائيلي جرائم حرب مستفز للغاية، فرغم الأسلحة والصواريخ التي وصلت من امريكا لاسرائيل، فالاحتلال أطلق على غزة 15 ألف صاروخ منذ 7 أكتوبر يزن الصاروخ الواحد 300 كيلو جرام متفجرات، وحتى لو لم يكن لديه دلائل الم يشاهد الجثث التي تحللت في مستشفي النصري للاطفال الخدع، وكلها رسائل للمجتمع الدولي الذي قرر أن يلبس نظارة الغشاوة لما يفعله الاحتلال.

وأشار الي أن من ضمن التصريحات المستفزة تصريح المدعي العام للجنايات الدولية كريم خان، اعتبر أن ما حدث في 7 أكتوبر وتجاهل انةما يحدث في غزة إبادة جماعية وحاول أن يرضي للاحتلال ولم يكلف نفسه بزيارة غزة ليرى ما يحدث من إبادة جماعية وهدم كافة معالم السياسية وقتل النساء والأطفال.

وتابع: هذه الحرب منذ اندلاعها غطت على كل صراعات المنطقة فلم نعد نسمع عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولا عن ما يحدث في السودان، لأن الأمر يتعلق فقط بإسرائيل والعالم الذي يدين بهذا الولاء للاحتلال عليه أن يخجل من ذاته، على بريطانيا التي أسست هذا الكيان أن تخجل.