مفيدة ولذيذة .. طريقة عمل البطاطس البيوريه بخطوات سهلة

تعد البطاطس البيوريه من الأطباق الجانبية الشهيرة التي يفضلها الكبار والصغار، نظرًا لمذاقها الكريمي وقيمتها الغذائية العالية، كما يمكن تقديمها بجانب العديد من الأطباق الرئيسية مثل الدجاج واللحوم.

مكونات البطاطس البيوريه:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب حليب دافئ

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود (اختياري)

طريقة التحضير:

تبدأ الوصفة بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة، ثم سلقها في ماء مغلي مضاف إليه قليل من الملح لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتى تصبح طرية تمامًا. بعد ذلك، تُصفى البطاطس جيدًا من الماء وتُهرس باستخدام شوكة أو أداة هرس مخصصة.

يُضاف إلى البطاطس المهروسة الزبدة والحليب الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر للحصول على قوام ناعم وكريمي، ثم تُتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة:

ينصح باستخدام الحليب الدافئ بدلًا من البارد للحصول على قوام مثالي، مع تجنب الإفراط في خفق البطاطس حتى لا تصبح لزجة. كما يمكن إضافة الثوم المهروس أو الجبن المبشور لإضفاء نكهة مميزة.

وتعتبر البطاطس البيوريه خيارًا سريعًا وسهل التحضير، ويمكن تقديمها كطبق جانبي متكامل يناسب مختلف الأذواق.