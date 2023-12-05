استمرار الإبادة الجماعية.. 400 ألف فلسطيني في شمال غزة بلا خدمات طبية

قالت الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن 400 ألف نسمة في شمال القطاع أصبحوا بلا خدمات طبية على الإطلاق مع استمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، منظمة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستمرار بتقديم المساعدات.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، "كل من يعطل وصول المساعدات إلى غزة شريك في الجريمة”.

وكان حمدان، قال إنه لا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال.

وأضاف أن "الاحتلال لن يفلح في اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا رغم كل المجازر”، محذرا “من كل مخططات تهجير أهلنا في قطاع غزة”.

وقال حمدان، إن المسجد الأقصى موقع إسلامي خالص لن يكون للجماعات الإسرائيلية المتطرفة حق فيه.