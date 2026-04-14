خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
الرئيس الإيراني: الدبلوماسية هي المسار المفضل لحل النزاعات
اتحاد الكرة يكشف كواليس أزمة جلسة استماع الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي، بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

وأشار فاروق الى أن الموسم الحالي، شهد قفزة نوعية في المساحات المنزرعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن المساحة المنزرعة في العام الماضي.

وأوضح أن الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردبًا، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة على دعم الفلاح المصري، وتشجيعه، وضمان العائد المناسب له، وتحسين مستوى دخله، مشيرا إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المزارعين، مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة.

ولفت إلى أن استقبال القمح المحلي سيبدأ من يوم 15 أبريل الجاري ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس المقبل.

ووجه فاروق قطاع الزراعة الآلية بضرورة الجاهزية القصوى وتوفير كافة الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي، مشدداً على توفير آلات الدراس بأسعار مخفضة للمزارعين لتقليل الفاقد من الحصاد وتوفير الوقت والجهد.

 وأكد على أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات المساحات المنزرعة الكبيرة، لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس.

ووجه الوزير كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، بضرورة التيسير على المزارعين وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي لضمان سير منظومة الحصاد والتوريد بكفاءة عالية، مع تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلي وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول.

وشملت توجيهات فاروق، للإدارة المركزية لشئون المديريات، تشكيل غرف عمليات فرعية بمديريات الزراعة بكافة المحافظات، تربط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، لمتابعة سير عملية الحصاد والتوريد لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية. 

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين والباحثين، ومسئولي الإرشاد الزراعي والمرور الدوري على الحقول ومراكز التجميع، للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الفنية المتبعة، وضمان تقديم الدعم المباشر للمزارعين في مواقع الإنتاج، بما يضمن انسيابية العمل ومنع أي تكدس أمام نقاط الاستلام.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

مجلس النواب

برلمانية: توجيهات الرئيس بسن قوانين للأحوال الشخصية يعيد الانضباط للعلاقات الأسرية

محمد أبو العلا

العربي الناصري: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة لترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء تشريع يعكس هوية الدولة

وحدات الإيجار القديم

مهلة جديدة حتى 12 يوليو.. المستحقون لشقق الإسكان البديل طبقا لقانون الإيجار القديم

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد