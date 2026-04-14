إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي، بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

وأشار فاروق الى أن الموسم الحالي، شهد قفزة نوعية في المساحات المنزرعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن المساحة المنزرعة في العام الماضي.

وأوضح أن الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردبًا، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة على دعم الفلاح المصري، وتشجيعه، وضمان العائد المناسب له، وتحسين مستوى دخله، مشيرا إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المزارعين، مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة.

ولفت إلى أن استقبال القمح المحلي سيبدأ من يوم 15 أبريل الجاري ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس المقبل.

ووجه فاروق قطاع الزراعة الآلية بضرورة الجاهزية القصوى وتوفير كافة الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي، مشدداً على توفير آلات الدراس بأسعار مخفضة للمزارعين لتقليل الفاقد من الحصاد وتوفير الوقت والجهد.

وأكد على أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات المساحات المنزرعة الكبيرة، لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس.

ووجه الوزير كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، بضرورة التيسير على المزارعين وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي لضمان سير منظومة الحصاد والتوريد بكفاءة عالية، مع تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلي وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول.

وشملت توجيهات فاروق، للإدارة المركزية لشئون المديريات، تشكيل غرف عمليات فرعية بمديريات الزراعة بكافة المحافظات، تربط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، لمتابعة سير عملية الحصاد والتوريد لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين والباحثين، ومسئولي الإرشاد الزراعي والمرور الدوري على الحقول ومراكز التجميع، للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الفنية المتبعة، وضمان تقديم الدعم المباشر للمزارعين في مواقع الإنتاج، بما يضمن انسيابية العمل ومنع أي تكدس أمام نقاط الاستلام.