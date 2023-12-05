أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يتم توسيع عمليات الجيش في كل أنحاء غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال نتنياهو:" غزة يجب أن تكون منطقة منزوعة السلاح".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يقاتل الآن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: “نحن في أعنف يوم من القتال منذ بداية العملية البرية من حيث استهداف قوات حماس، وعدد المواجهات مع العدو وحجم النيران التي تستخدمها قواتنا، سواء من القرع أو من الجو ونعتزم مواصلة الهجوم”.

وأضاف أن “دخول قوات الاحتلال لخان يونس يتعرض لنيران كثيفة من حماس”.