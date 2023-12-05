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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من مصر.. الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إلى غزة بـ21 مليون دولار

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت مديرة المساعدات الأمريكية سامانثا باور، خلال زيارة إلى مصر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة بقيمة 21 مليون دولار.

وقالت باور إن المعونة المالية الأمريكية ستوفر العديد من المساعدات لسكان قطاع غزة المتضررين من الحرب، وهذه المساعدات هي:

  • دعم توفير مستلزمات النظافة والمأوى الأساسية والغذاء والمساعدة السوقية لأكثر من 120,000 شخص.
  • الرعاية النفسية والاجتماعية والخدمات الصحية للنظام الصحي في غزة، والتي وصفتها المساعدات الأمريكية بـ "المرهقة".
  • تقديم الدعم للمستشفى الميداني الذي تديره المنظمات غير الحكومية في غزة، والذي يوفر الرعاية للمرضى الداخليين.

ويأتي إعلان باور عن مساعدات إضافية، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار إلى غزة في 18 أكتوبر الماضي.

وقامت باور بزيارة مدينة العريش في مصر للاجتماع مع مسؤولين محليين ومنظمات إنسانية مصرية ودولية، وفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة المعونة الأمريكية.

وذكر البيان الصحفي، أنه أثناء زيارتها، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بنقل 36 ألف طن من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية من الأردن، إلى العريش، بناءً على طلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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