الصحة: الخط الساخن للدعم النفسي يتلقى 60 ألف مكالمة للاستشارات النفسية

استعرضت وزارة الصحة والسكان مسيرة التطوير المستمر للخط الساخن التابع لوحدة الطوارئ والدعم النفسي بالإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تؤكد الوزارة التزامها الراسخ بتيسير وصول خدمات الصحة النفسية المتخصصة إلى جميع المواطنين بجودة وكفاءة عالمية، مع الحرص الكامل على الخصوصية والاستجابة السريعة، حتى يشعر كل مصري أنه ليس وحيداً في أي ظرف أو أزمة.

متوسط المكالمات الاستشارية النفسية

وقد عكست الإحصائيات حجم الثقة المتنامية في هذه الخدمة، حيث بلغ متوسط المكالمات الاستشارية النفسية المتخصصة نحو 50,787 مكالمة، إلى جانب 83,273 مكالمة للاستعلامات العامة وخدمة المواطنين، ومتوسط 5,383 مكالمة طوارئ. هذه الأرقام تعبر عن تفاعل مجتمعي إيجابي يعكس وعي المصريين بأهمية طلب الدعم النفسي في الوقت المناسب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «إن هذه الإحصائيات تعكس حجم الثقة والتفاعل المجتمعي الكبير مع الخدمة، ولم يقتصر التطوير على الجانب الاستشاري، بل شمل عيادات “واحة”، ولعب الخط الساخن دورًا حيويًا في تقديم المساندة النفسية للمتضررين من الأزمات الطارئة محليًا وإقليميًا. كما جاء ضم الخط (105) في مارس 2026 ليضمن سرعة الاستجابة وشمولية أكبر، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الجاهزية النفسية للمجتمع».

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية: «أن القوة الحقيقية لهذه الخدمة تكمن في فريق العمل المتميز، حيث تدار الغرفة المركزية بواسطة نخبة من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وكوادر التمريض المؤهلة من مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مدعومين بفريق إداري وفني يخضع لبرامج تدريبية وإشرافية دورية لضمان استدامة الخدمة وجودتها العالية».

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة آيات ناجي، مدير وحدة الطوارئ والدعم النفسي: «أن الخط الساخن منذ انطلاقه عام 2015 كخدمة أولية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، شهد قفزات تطويرية متتالية حتى أصبح منصة متكاملة تقدم استشارات نفسية متخصصة على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد لعب دورًا محوريًا في دعم المصابين والفرق الطبية والمواطنين خلال جائحة كورونا، ويواصل اليوم تقديم الدعم النفسي الآمن والموثوق لكل من يحتاجه».

الوزارة تدعو جميع المواطنين إلى التواصل بثقة مع الخط الساخن، مطمئنة الجميع بأن الدعم النفسي حق أصيل لكل مصري، والمساعدة متاحة دائماً بكل سرعة واحترافية.