«الصحة»: إغلاق 57 منشأة لعلاج الإدمان والصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن غلق 57 منشأة غير مرخصة بعدد من المحافظات خلال شهر فبراير 2026، إلى جانب ترخيص منشأتين جديدتين، وتنفيذ 64 حملة تفتيش دوري، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بمنظومة الصحة النفسية وتعزيز الرقابة على المنشآت وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن فرق التفتيش رصدت 37 منشأة مخالفة، مع تنفيذ جولات مشتركة على 14 منشأة بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جهود الوزارة للتصدي للممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق المرضى.

تقييم 2899 مريضاً لضمان حقوقهم

وأضاف أنه تم تقييم 2899 مريضاً لضمان حقوقهم واتخاذ قرارات الدخول الإلزامي وفقاً للقانون، فضلاً عن البت في 325 قضية حجر وفحص 52 متهماً لبيان المسؤولية الجنائية، كما تم عقد لجان دورية لمناظرة المرضى المودعين بأحكام قضائية وبحث 68 شكوى واردة والتعامل مع 24 شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية.

وأوضح أن اللجان المختصة عقدت 4 اجتماعات أسبوعية لمناظرة 80 مريضاً مودعين بأحكام قضائية بهدف تقييم حالاتهم وتحديد مدى إمكانية خروجهم أو استمرار علاجهم.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها في تطوير خدمات الصحة النفسية وتعزيز الرقابة لضمان تقديم خدمات آمنة وفقاً لأعلى معايير الجودة، مع الالتزام التام بحقوق المرضى وسرية بياناتهم.