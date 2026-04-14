الطاقة الدولية تتوقع انخفاضا في الطلب العالمي على النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا

توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاضا في الطلب العالمي على النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا في عام 2026 ، مضيفة " ومن المتوقع حاليا أن يبلغ 104.26 مليون برميل يوميا.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية في بيان لها إلى أن 8 دول من "أوبك+" خفضت إنتاج النفط بشكل حاد في مارس حيث أنتجت بمقدار 7.5 مليون برميل أقل من مستوياتها المستهدفة.

كما قالت وكالة الطاقة الدولية: نتوقع انخفاض إنتاجية التكرير بمقدار مليون برميل يوميا لتصل إلى 82.9 مليون برميل يوميا في 2026 بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه من المتوقع أيضا انخفاض إنتاج النفط العالمي بمقدار 1.54 مليون برميل يوميا بدلا من نموه في عام 2026.