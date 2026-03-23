الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع الحالي يفوق أزمات النفط التاريخية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط يعد بالغ الخطورة، مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة أشد من أزمتي النفط اللتين وقعتا في سبعينيات القرن الماضي عند جمعهما معاً.

وأوضح جروسي أن "الوضع في المنطقة خطير" وفق تعبيره، مضيفاً أن الحل الأكثر فاعلية للتعامل مع التحديات الحالية يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز.

كما أشار إلى أنه "تجري حالياً مشاورات مع حكومات متعددة حول العالم"، لافتاً إلى أنه في حال استدعت الحاجة، سيتم اللجوء إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات النفط.