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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: الموقف المصري من اليوم الأول أنقذ القضية الفلسطينية

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن اعتياد الموت والمذابح في قطاع غزة شئ مؤلم ومفجع في حد ذاته، ويخشى أن تكون حالة التعظيم والتبجيل لفكرة الموت تجعلنا نتحول لحالة من الاعتياد، موضحًا أنه من اليوم للعدوان الإسرائيلي على غزة ونحن أمام أصوات محلية وعالمية محسوبة على التيار الإسلام السياسي بفتح معبر رفح وإدخال الفلسطينيين.

إبراهيم عيسى:هناك حالة من الابتزاز والاستفزاز اليومي من قبل هؤلاء الأشخاص

وأشار "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك حالة من الابتزاز والاستفزاز اليومي من قبل هؤلاء الأشخاص، موضحًا أن هذه الحالة كان يصل بعضها لحالة "السعار" العاطفي، في الضغط على مصر واتهامها وإدانتها.

وتابع إبراهيم عيسى : مصر لو كانت استجابت لهذه العواطف والابتزاز والاستفزاز بفتح معبر رفح واستقبال وتهجير الفلسطينيين من غزة، لكان هناك تصفية للقضية الفلسطينية من اليوم الأول، مؤكدًا أن الموقف المصري من اليوم الأول أنقذ القضية الفلسطينية كاملة.

ونوه إبراهيم عيسى بأن مصر لم تتلقي أي اعتذار ممن قاموا بالدعوة الساذجة والاندفاع العاطفي والفكرة السخيفة، ولكن هناك حالة من الاستمرار أجواء الكراهية والتزييف والتضليل، وإلى الآن يتم الحديث عن دفع الفلسطينيين إلى معبر رفح، وهو مزيد من الابتزاز والاستفزاز وتشكيك في الموقف المصري، معقبًا: "الموقف المصري أنصع وأسطع من أن لا يراه الأعمى".

 

إبراهيم عيسى غزة قطاع غزة التيار الإسلام السياسي معبر رفح الفلسطينيين

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