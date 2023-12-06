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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يبكي أثناء خطابه في مؤتمر.. لهذا السبب|شاهد

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وهو يبكي أثناء استماعه لتقرير المؤتمر الخامس للأمهات.

وظهر كيم وهو يذرف الدموع في اللحظة التي كان يدور فيها الحديث عن استعداد الأمهات للتضحية بأنفسهن من أجل مستقبل أطفالهن، مناشدًا نساء كوريا الشمالية إنجاب المزيد من الأطفال وتربيتهم على حب الدولة.

وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أنه شوهد الزعيم الكوري الشمالي وهو يمسح عينيه بمنديل بينما كان يخاطب آلاف النساء المجتمعات في مؤتمر الأمهات الوطنيات بالعاصمة بيونج يانج.

وبكى كثيرون من الحضور بجانبه خلال الحدث الذي تم تصميمه بعناية، وهو الأول من نوعه الذي يقام منذ 11 عامًا وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض معدل المواليد في كوريا الشمالية.

وقال كيم: "إن وقف الانخفاض في معدلات المواليد وتوفير رعاية جيدة وتعليم للأطفال هي كل شئون عائلتنا التي يجب أن نحلها مع أمهاتنا".

وحسب “روسيا اليوم”، تعد هذه ليست المرة الأولى التي يبكي فيها كيم أثناء الخطابات، ففي شهر أكتوبر الماضي، يكى الزعيم الكوري أثناء حديثه عن الصعوبات التي مرت بها البلاد، حيث جعله يتوقف قليلا عن الكلام وخلع نظاراته، وسط حشد من الناس.

فيما ذكرت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أن خطاب كيم يمثل المرة الأولى التي يعترف فيها علانية بانخفاض معدل الولادات في بلاده.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون المؤتمر الخامس للأمهات كوريا الشمالية الامهات

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