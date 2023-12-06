نادر شوقي: فتوح تألقه مع الزمالك ولو الأهلي كلفني بضمه سأفعل

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أفضل اللاعبين في الجبهة اليسرى بالكرة المصرية.

وتابع شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "فتوح سيكون تألقه مع الزمالك وأرى ذلك، بالرغم من أنه قد يضيف للأهلي حال ضمه".

وأضاف نادر شوقي: "الأهلي لو طلب مني ضم فتوح سوف أفعل ذلك وأذهب إليه، ولكن سيكون لدي تحفظ بالنسبة لي، والأهلي لم يطلب مني هذا الأمر من الأساس".

واختتم: "لم أسعى يومًا لأن أكون وكيلًا للاعب في نادي الزمالك مع الإدارة السابقة، ولكن في الوقت الحالي لدي عقود مع لاعبين مواليد 2005".