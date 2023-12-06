فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

استبعاد أحمد عبدالقادر من قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة أذهلت الكثيرين، وفتحت باب التكهنات بقرب رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء مع استحالة عودة الوفاق بينه وبين المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

فما سر استبعاد أحمد عبدالقادر، وما القائمة النهائية التي اختارها كولر لخوض غمار هذه المسابقة العالمية.. ؟

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

على الرغم من عدم إعلان القائمة بشكل رسمي، لكن كثيرًا من التقارير والمصادر الإعلامية الموثوقة تحدثت عن القائمة ومن بها من اللاعبين.

أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، نشر القائمة النهائية للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، عبر صفحته الشخصية وضمت كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست”.

وخلت القائمة وفقًا لأكثر من مصدر من وجود أحمد عبد القادر جناح الفريق.

سر استبعاد أحمد عبدالقادر

وعن سبب استبعاد أحمد عبد القادر، كثرت الأقاويل حول الأمر لكن أبرزها يرمي نحو العلاقة المضطربة بين اللاعب ومدربه السويسري مارسيل كولر، وتراكمات سابقة تزامنت مع سوء مستوى اللاعب وعم جدواه الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من إصابة رضا سليم التي منحت بدورها فرصًا أكبر لمشاركات عبد القادر، لكن اللاعب لم ينتهز الفرصة ليظهر بالمستوى المعهود منه والذي يناسب قدراته وامكانياته، بل انعدمت مساهماته التهديفية على الإطلاق.

وقلل كولر من إشراك عبد القادر في المباريات الأخيرة بينما كان يعتمد على الأجنحة لدى الفريق، حسين الشحات وكريم فؤاد وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر بشكل دائم.

كما فضّل كولر ضم أسماء أخرى للقائمة للاستفادة منهم من وجهة نظره، أمثال كوكا وخالد عبد الفتاح.

رد فعل أحمد عبدالقادر

مع الحديث عن استبعاد أحمد عبدالقادر من القائمة النهائية للفريق، لجأ اللاعب إلى خالد بيبو مدير الكرة للاستفسار عن حقيقة الأمر.

وطلب أحمد عبدالقادر من خالد بيبو الرحيل عن الفريق في يناير حال استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية.

وعن وجهة عبد القادر المقبلة، تشير تقارير إلى أن وكيل اللاعب جهز له عرضًا خليجيًا، بينما قد يعيد إحياء عرض سيسكا موسكو الذي رفضه الأهلي في وقت سابق.

موعد كأس العالم للأندية

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر الجاري بمباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي.

ويتأهل الفائز من المباراة لملاقاة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر الجاري.

ويبدأ مشوار البطولة بـ ديربي عربي متوقع، مع اتحاد جدة السعودي، في حال تجاوز الاتحاد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وفي حال تجاوز الأهلي تلك المباراة سيلتقي مع بطل أمريكا الجنوبية أو مانشستر سيتي بطل أوروبا في نصف النهائي.