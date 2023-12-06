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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحرك بالأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي بوساطة خالد بيبو.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، تطورات أزمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكتب: "الأهلي يتحرك ويكلف خالد بيبو مدير الكرة للتوسط لحل أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز". 

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن حسين الشحات لاعب الأهلي خضع للتحقيق، لمدة 4 ساعات في النيابة العامة بسبب واقعة اعتدائه على المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

 

وأوضح حتحوت، إن حسين الشحات، تلقى إخطار ضبط وإحضار من النيابة العامة ، ونفى اللاعب خلالها تماماً التعدي على محمد الشيبي باللفظ ، وقال ان ما حدث كان نرفزة ملعب ، واعتذر عليها في حضور هاني سعيد ، وأقر بأنه سب نفسه أثناء إحتكاكه بلاعب بيراميدز .

 

 

 

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