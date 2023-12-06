تحرك بالأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي بوساطة خالد بيبو.. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، تطورات أزمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكتب: "الأهلي يتحرك ويكلف خالد بيبو مدير الكرة للتوسط لحل أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز".

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن حسين الشحات لاعب الأهلي خضع للتحقيق، لمدة 4 ساعات في النيابة العامة بسبب واقعة اعتدائه على المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وأوضح حتحوت، إن حسين الشحات، تلقى إخطار ضبط وإحضار من النيابة العامة ، ونفى اللاعب خلالها تماماً التعدي على محمد الشيبي باللفظ ، وقال ان ما حدث كان نرفزة ملعب ، واعتذر عليها في حضور هاني سعيد ، وأقر بأنه سب نفسه أثناء إحتكاكه بلاعب بيراميدز .