إغلاق طرق مدينة مرسى علم بسبب السيول وتشديد إجراءات الطوارئ

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري استمرار إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مدينة مرسى علم، وذلك للتداعيات الناتجة عن السيول التي اجتاحت مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وقد أعلنت الهيئة أن السيول قطعت طريق مرسى علم/ادفو عند الكيلو 35 والكيلو 55 اتجاه إدفو، إضافة إلى قطع في طريق مرسى علم/برنيس عند الكيلو 70 بمنطقة أبو غصون جنوب مرسى علم.

وتم التنسيق السريع مع إدارة المرور ومحافظة البحر الأحمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إغلاق طريق مرسى علم/ادفو وطريق مرسى علم/برنيس حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة مياه السيول، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل مدينة.

وفي توجيهه لرؤساء المدن، شدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة متابعة خطة مواجهة السيول وصيانة البرابخ والسدود، مع إعلان فوري لأي طوارئ، والتواصل المستمر على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على سلامة المواطنين والتصدي لتداولات الطقس السائدة، مع التأكيد على استمرار متابعة الوضع الجوي واتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لأي تحديات مستقبلية قد تطرأ.