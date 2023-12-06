الأرصاد الجوية: أمطار حتى الجمعة المقبلة وأقل من 10 درجات بهذه المنطقة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مازالت الشبورة المائية الكثيفة تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات كالوجه البحري ومدن القناة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلتها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، أن هذه الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، و التي تبدأ بساعات الليل المتأخر و تستمر حتى سطوع أشعة الشمس.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، و لكن بكثافة أقل تدريجيا من الأمس و اليوم، و تحسن الرؤية بشكل أكبر.

وأشارت، إلى أن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، و درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 23 درجة على القاهرة الكبرى، موضحة أن الطقس خريفي لطيف تماما خلال فترة النهار، و معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائلا الحرارة على جنوب الصعيد ز خاصة بفترات النهار.

وبالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى، فقالت إنها ستصل إلى 16 إلى 15 درجة مئوية، أما بالنسبة لمحافظات شمال الصعيد تشهد انخفاضا يصل إلى أقل من 10 درجات مئوية.

سقوط الأمطار

ونوهت إلي أن، هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط و من ضمنهم الإسكندرية، مع تساقط أمطار خفيفة اليوم وغدًا و التي قد تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، مؤكدة أنها لن تؤثر تماما على أي أنشطة يومية، منوهة إلى أنها أقل من التي شهدتها مرسى علم بالأمس من سيول.

وأضافت أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على سواحل البحر المتوسط بيوم الجمعة المقبلة، معقبة: " الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، و الأيام المقبلة سنشعر بمزيد من البرودة و التي قد تصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 21 درجة، و الصغرى 13 درجة مئوية".

